Непомнящий: есть сомнения, что Романову будет доверена работа в «Спартаке»

Непомнящий: есть сомнения, что Романову будет доверена работа в «Спартаке»
Комментарии

Российский специалист Валерий Непомнящий поделился своим мнением о критериях выбора главного тренера в московском «Спартаке», а также высказал сомнения относительно возможного назначения на эту должность Вадима Романова.

«Не знаю, по каким критериям работодатели «Спартака» выбирают себе тренеров. Для меня абсолютно непонятно, какие требования к тренеру. Амбиции, работать в великом клубе? Не знаю. У меня есть сомнения, что Романову будет доверена работа в «Спартаке», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Вадим Романов стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 11 ноября 2025 года. В трёх матчах под его руководством красно-белые победили ЦСКА (1:0) и «Локомотив» (3:2), а также проиграли калининградской «Балтике» (0:1). «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками в 17 матчах.

