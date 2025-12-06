«Манчестер Сити» — «Сандерленд»: онлайн-трансляция матча 15-го тура АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 6 декабря, состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Сандерленд». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 14 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 28 очками. Отставание от идущего первым «Арсенала» составляет пять очков. «Сандерленд» располагается на шестой строчке. У команды 23 набранных очка в 14 встречах.