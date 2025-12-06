«Ювентус» и «Наполи» могут побороться за защитника из Серии А — Tuttosport

«Ювентус» и «Наполи» проявляют интерес к 20-летнему центральному защитнику «Лечче» Тьягу Габриэлу, за переход которого они могут побороться в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, неаполитанский клуб также следит за центральным защитником «Сассуоло» Тариком Мухаремовичем.

В нынешнем сезоне Габриэл принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

