Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» и «Наполи» могут побороться за защитника из Серии А — Tuttosport

«Ювентус» и «Наполи» могут побороться за защитника из Серии А — Tuttosport
Комментарии

«Ювентус» и «Наполи» проявляют интерес к 20-летнему центральному защитнику «Лечче» Тьягу Габриэлу, за переход которого они могут побороться в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, неаполитанский клуб также следит за центральным защитником «Сассуоло» Тариком Мухаремовичем.

В нынешнем сезоне Габриэл принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Константин Тюкавин: пожму руку Батракову, если он перейдёт в «Ювентус» или «Интер»

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android