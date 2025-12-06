Антони — о ЧМ-2026: сборная Бразилии должна бороться за все возможные титулы

Вингер испанского «Бетиса» Антони высказался о своих амбициях, связанных с выступлением за сборную Бразилии на чемпионате мира 2026 года. Футболист также прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера национальной команды.

«Выступать за свою национальную команду и играть на чемпионате мира – это мечта. Но сперва мне необходимо хорошо проявить себя в «Бетисе», прежде чем я смогу получить вызов в сборную. Я должен выполнять свою работу, вносить свой вклад в достижения команды, и я намерен продолжать это делать.

Сейчас команду возглавляет Карло Анчелотти – это тренер, который умеет побеждать. Такой фактор крайне важен. Под руководством Анчелотти у нас появляется хороший шанс. Говоря о сборной Бразилии, для меня она является лучшей в мире, поэтому она должна бороться за все возможные титулы», — приводит слова Антони Marca.

12 мая 2025 года Карло Анчелотти был назначен главным тренером сборной Бразилии. Контракт с итальянским специалистом рассчитан до чемпионата мира 2026 года.