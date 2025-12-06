«Бетис» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 15-го тура Ла Лиги начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 6 декабря, состоится матч 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бетис» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). В качестве главного арбитра матча выступит Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 37 очками в 15 играх и отрывом от «Реала» в одно очко. «Бетис» располагается на пятой строчке, у команды 24 очка после 14 встреч.