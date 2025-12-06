Скидки
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Ростов» — «Рубин»: Голенков укрепил преимущество хозяев на 67-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Рубин». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Миронов – 52'     2:0 Голенков – 67'    
Удаления: Сако – 87' / нет

На 67-й минуте нападающий Егор Голенков укрепил преимущество «Ростова».

Ранее, на 52-й минуте, полузащитник Алексей Миронов вывел хозяев вперёд, забив с пенальти.

После 17 туров чемпионата России донская команда набрала 18 очков и занимает 11-е место. Казанский клуб заработал 23 очка и располагается на седьмой строчке.

В минувшем туре подопечные Джонатана Альбы уступили «Локомотиву» со счётом 1:3, а команда Рашида Рахимова проиграла «Зениту» (0:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
