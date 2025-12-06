Скидки
Главная Футбол Новости

Спартак — Динамо Москва: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ 2025/2026, 6 декабря

«Спартак» — «Динамо» М: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 6 декабря, состоится матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Стартовые составы команд.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Ву, Джику, Дмитриев, Умяров, Барко, Солари, Ж. Фернандеш, Маркиньос, Угальде.

«Динамо»: Лунёв, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Осипенко, Бителло, Фомин, Нгамалё, Сергеев, Тюкавин, Гладышев.

После 17 туров чемпионата России красно-белые набрали 28 очков и занимают шестое место. Бело-голубые заработали 20 очков и располагаются на 10-й строчке.

В минувшем туре «Спартак» уступил «Балтике» (0:1), а «Динамо» проиграло «Ахмату» (1:2).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Главные футбольные дерби России:

