Непомнящий — о Сафонове в «ПСЖ»: когда вратарь не играет, он деградирует

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игровом времени вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ». Россиянин ещё не появлялся на поле в играх за клуб в текущем сезоне. Основной голкипер парижан Люка Шевалье не попал в заявку на матч с «Ренном» в 15-м туре Лиги 1. Таким образом, Сафонов может провести первый матч в сезоне сегодня, 6 декабря.

«Вратарь должен играть, а не сидеть и ждать своей очереди. Я сразу не одобрял переход Сафонова в «ПСЖ» в ту позицию, когда он под Доннаруммой был. Сегодня выйдет, сыграет хорошо, а потом снова сядет на скамейку. И что? Он в сборной России играл уже на нервах.

Пропустил простой мяч в последних матчах. Когда вратарь не играет, он деградирует. Вратарь должен играть — всё, точка! Это его дело и история. Сафонов сам выбирает свою судьбу. Здесь абсолютно невозможно давать какие-то советы», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.