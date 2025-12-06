Томас Мюллер — о шансах на победу в финале МЛС: 10% или 20%? Но ведь шанс есть?

Полузащитник канадского клуба «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер поделился своими размышлениями перед решающим матчем сезона. Его клуб готовится к финалу МЛС, где им предстоит сыграть с командой Лионеля Месси «Интер Майами». Встреча, которая определит чемпиона лиги, состоится 6 декабря, её начало запланировано на 22:30 мск.

«Насколько велики наши шансы на победу? 10%? 20%? Или, быть может, меньше? Но ведь шанс есть?

Понимаю, для вас, представителей СМИ и МЛС, имеет смысл говорить о Лионеле Месси, обо мне и других известных игроках. Однако главное – это противостояние двух команд с очень привлекательным и красивым стилем игры.

Всегда здорово встретиться с давними знакомыми. Мы не близки, но я неизменно следил за ними. Они были великолепными футболистами, а некоторые и до сих пор сохраняют этот уровень», — приводит слова Мюллера BBC.

6 августа 2025 года Томас Мюллер стал игроком «Ванкувер Уайткэпс». Контракт футболиста с канадским клубом рассчитан до конца 2025 года, но включает опцию продления ещё на один сезон.