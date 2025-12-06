«Ростов» победил «Рубин» и обогнал «Динамо» в таблице РПЛ

Завершился матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Рубин». Игра проходила на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В начале второго тайма полузащитник Алексей Миронов вывел хозяев вперёд, забив с пенальти. На 67-й минуте нападающий Егор Голенков укрепил преимущество «Ростова». На 87-й минуте защитник жёлто-синих Умар Сако получил красную карточку. Через две минуты защитник казанской команды Игор Вуячич не реализовал 11-метровый удар.

После 18 матчей чемпионата России донская команда набрала 21 очко и занимает 11-е место, опередив московское «Динамо» (20), однако у бело-голубых есть игра в запасе. Казанский клуб заработал 23 очка и располагается на седьмой строчке.

В минувшем туре подопечные Джонатана Альбы уступили «Локомотиву» со счётом 1:3, а команда Рашида Рахимова проиграла «Зениту» (0:1).

