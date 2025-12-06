Скидки
Непомнящий: не думаю, что у Гусева есть шансы возглавить «Динамо»

Российский специалист Валерий Непомнящий оценил подход московского «Динамо» к выбору главного тренера и высказался о возможном назначении Ролана Гусева.

«Не сказал бы, что «Динамо» делает акцент на российских тренеров. Был Карпин, а до него были все иностранцы. Не думаю, что у Гусева есть шансы возглавить «Динамо». Всё зависит от работодателя, каким образом они выбирают тренера.

Было неосторожное высказывание: если четыре игры выиграют, тогда Гусеву будет доверена работа в «Динамо». Два матча он проиграл. И что? Нет ответа на этот вопрос», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо» 17 ноября 2025 года после ухода из команды Валерия Карпина.

