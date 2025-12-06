Черчесов рассказал о сроках возвращения «Ахмата» из отпуска и обратился к фанатам клуба

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, когда команда соберётся на зимние сборы после новогодней паузы, а также поздравил болельщиков грозненцев с наступающими праздниками. В пятницу, 5 декабря, «Ахмат» победил «Оренбург» (1:0) в заключительном матче года.

— Какие планы у вас на зимние сборы команды?

— Наши сборы стартуют 8 января. Всех наших болельщиков поздравляю с наступающим Новым годом. Надеюсь, в следующем году они нас будут также поддерживать, — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».

После 18 проведённых матчей клуб из столицы Чечни занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, у команды 22 набранных очка.