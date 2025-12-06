«Зенит» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 6 декабря, состоится матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Соболев, Педро.

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Лончар, Джаковац, Хосонов, Болдырев, Дзюба.

После 17 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 36 очков и занимают третье место. Красно-чёрные заработали 21 очко и располагаются на девятой строчке.

В минувшем туре «Зенит» победил «Рубин» со счётом 1:0, а «Акрон» уступил «Пари НН» (1:2).