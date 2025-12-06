Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Романцев: горд, что был знаком с Симоняном. Таких личностей у нас больше нет

Олег Романцев: горд, что был знаком с Симоняном. Таких личностей у нас больше нет
Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о масштабе личности экс-футболиста клуба Никиты Симоняна. Ветеран красно-белых ушёл из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. Матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо» начнётся с церемонии, посвящённой бывшему игроку.

«Сколько я играл и работал в Москве, Никита Павлович был всегда со мной. Симонян всегда незримо присутствовал на всех тренировках и играх. Сотни спартаковцев благодарны ему. Таких масштабов личностей у нас нет и ещё долго не будет. Горд, что был знаком с ним», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
«После Англии пошло по накатанной». Как «Спартак» установил рекорд в Лиге чемпионов
Эксклюзив
«После Англии пошло по накатанной». Как «Спартак» установил рекорд в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android