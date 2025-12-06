Олег Романцев: горд, что был знаком с Симоняном. Таких личностей у нас больше нет

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о масштабе личности экс-футболиста клуба Никиты Симоняна. Ветеран красно-белых ушёл из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. Матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо» начнётся с церемонии, посвящённой бывшему игроку.

«Сколько я играл и работал в Москве, Никита Павлович был всегда со мной. Симонян всегда незримо присутствовал на всех тренировках и играх. Сотни спартаковцев благодарны ему. Таких масштабов личностей у нас нет и ещё долго не будет. Горд, что был знаком с ним», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.