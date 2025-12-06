«Зенит» — «Акрон»: у гостей красную карточку получил Неделчяру на 14-й минуте

В эти минуты идёт матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играют санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступает Павел Кукуян. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 14-й минуте красную карточку получил защитник гостей Йонуц Неделчяру.

После 17 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 36 очков и занимают третье место. Красно-чёрные заработали 21 очко и располагаются на девятой строчке.

В минувшем туре «Зенит» победил «Рубин» со счётом 1:0, а «Акрон» уступил «Пари НН» (1:2).