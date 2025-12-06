«Зенит» — «Акрон»: у гостей красную карточку получил Неделчяру на 14-й минуте
Поделиться
В эти минуты идёт матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играют санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступает Павел Кукуян. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32' 2:0 Энрике – 41'
Удаления: нет / Неделчяру – 14'
На 14-й минуте красную карточку получил защитник гостей Йонуц Неделчяру.
После 17 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 36 очков и занимают третье место. Красно-чёрные заработали 21 очко и располагаются на девятой строчке.
В минувшем туре «Зенит» победил «Рубин» со счётом 1:0, а «Акрон» уступил «Пари НН» (1:2).
Материалы по теме
Комментарии
- 6 декабря 2025
-
20:45
-
20:41
-
20:39
-
20:26
-
20:23
-
20:15
-
20:12
-
20:06
-
20:05
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:59
-
19:58
-
19:57
-
19:56
-
19:54
-
19:49
-
19:48
-
19:36
-
19:33
-
19:32
-
19:31
-
19:28
-
19:27
-
19:27
-
19:23
-
19:23
-
19:19
-
19:16
-
19:15
-
19:13
-
19:08
-
19:07
-
19:03