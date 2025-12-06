Мирзоян: Никита Симонян должен был быть на матче «Спартак» — «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян рассказал, что легендарный экс-игрок красно-белых Никита Симонян должен был посетить матч с московским «Динамо» в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 6 декабря. Симонян ушёл из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет.

«Симонян должен был быть на этом матче, но жизнь распорядилась по-другому. Больше 20 лет я работал с ним в одном кабинете. И сейчас работаю с ним в кабинете. Постоянное присутствие Никиты Павловича на стадионе. Симонян будет вдохновлять наших футболистов на поле на успех», — передаёт слова Мирзояна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.