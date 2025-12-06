На домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» открыли памятную именную табличку в честь лучшего бомбардира в истории красно-белых Никиты Симоняна в преддверии матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», который состоится сегодня, 6 декабря. Табличка располагается на трибуне А, которая также носит имя легендарного футболиста.

На стадионе «Спартака» открыли табличку в честь Симоняна:

Симонян ушёл из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. В составе «Спартака» нападающий четыре раза выигрывал чемпионат СССР и дважды Кубок страны. Симонян со 160 забитыми мячами является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.