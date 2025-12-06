«Астон Вилла» вырвала победу у «Арсенала» в матче 15-го тура АПЛ

Окончен матч 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Астон Вилла» (Бирмингем) и «Арсенал» (Лондон). После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу хозяев поля. Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). В качестве главного арбитра выступил Питер Бэнкс из Мерсисайда.

Мэтти Кэш на 36-й минуте вывел хозяев поля вперёд, Леандро Троссард на 52-й минуте сравнял счёт. Эмилиано Буэндия забил победный гол на 90+5-й минуте.

После этой игры «Астон Вилла» с 30 очками находится на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Арсенал» с 33 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре «вилланы» 14 декабря на выезде встретятся с «Вест Хэм Юнайтед», «канониры» 13 декабря примут на своём поле «Вулверхэмптон».