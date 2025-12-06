Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Арсенал, результат матча 6 декабря 2025, счёт 2:1, 15-й тур АПЛ 2025/2026

«Астон Вилла» вырвала победу у «Арсенала» в матче 15-го тура АПЛ
Комментарии

Окончен матч 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Астон Вилла» (Бирмингем) и «Арсенал» (Лондон). После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу хозяев поля. Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). В качестве главного арбитра выступил Питер Бэнкс из Мерсисайда.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Кэш – 36'     1:1 Троссард – 52'     2:1 Буэндия – 90+5'    

Мэтти Кэш на 36-й минуте вывел хозяев поля вперёд, Леандро Троссард на 52-й минуте сравнял счёт. Эмилиано Буэндия забил победный гол на 90+5-й минуте.

После этой игры «Астон Вилла» с 30 очками находится на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Арсенал» с 33 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре «вилланы» 14 декабря на выезде встретятся с «Вест Хэм Юнайтед», «канониры» 13 декабря примут на своём поле «Вулверхэмптон».

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Арсенал» интересуется 18-летним хавбеком «Лилля» Айюбом Буадди — Хоукинс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android