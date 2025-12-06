Скидки
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Будем бороться все вместе». Сперцян обратился к болельщикам перед матчем с ЦСКА

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян обратился к болельщикам «быков» в преддверии матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоится завтра, 7 декабря. Эта игра станет последней для команд перед зимним перерывом.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
«Заключительный матч в этом году уже завтра. Важная игра, на которой ваша поддержка как никогда важна! Будем бороться все вместе», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. После 17 туров РПЛ «быки» набрали 37 очков и занимают первое место. Армейцы заработали 36 очков и располагаются на второй строчке.

«Слишком большая разница». Сафонов сравнил Сперцяна с партнёрами по «ПСЖ»

