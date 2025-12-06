«Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Бёрнли» в 15-м туре АПЛ

Окончен матч 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и «Бёрнли». Победу со счётом 2:1 в этой встрече одержали «сороки». Матч состоялся на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир).

Бруно Гимарайнс вывел хозяев поля вперёд на 31-й минуте, Энтони Гордон на 45+8-й минуте реализовал пенальти и удвоил преимущество команды. Зиан Флемминг на 90+4-й минуте отыграл один мяч, забив «с точки».

Гости с 43-й минуты играли в меньшинстве: красную карточку получил Лукас Пирес.

После этой встречи «Ньюкасл Юнайтед» с 22 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Бёрнли» с 10 очками располагается на 19-й строчке.

В следующем туре «сороки» 14 декабря в гостях сыграют с «Сандерлендом», «кларетовые» 13 декабря примут «Фулхэм».