Ньюкасл Юнайтед — Бёрнли, результат матча 6 декабря 2025, счет 2:1, 15-й тур АПЛ 2025/2026

«Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Бёрнли» в 15-м туре АПЛ
Комментарии

Окончен матч 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и «Бёрнли». Победу со счётом 2:1 в этой встрече одержали «сороки». Матч состоялся на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир).

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Гимарайнс – 31'     2:0 Гордон – 45+8'     2:1 Флемминг – 90+4'    
Удаления: нет / Пирес – 43'

Бруно Гимарайнс вывел хозяев поля вперёд на 31-й минуте, Энтони Гордон на 45+8-й минуте реализовал пенальти и удвоил преимущество команды. Зиан Флемминг на 90+4-й минуте отыграл один мяч, забив «с точки».

Гости с 43-й минуты играли в меньшинстве: красную карточку получил Лукас Пирес.

После этой встречи «Ньюкасл Юнайтед» с 22 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Бёрнли» с 10 очками располагается на 19-й строчке.

В следующем туре «сороки» 14 декабря в гостях сыграют с «Сандерлендом», «кларетовые» 13 декабря примут «Фулхэм».

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
