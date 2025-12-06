Тренер «Спартака» Романов высказался перед дерби с «Динамо» в РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо» в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 6 декабря. Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

— Обе команды будут играть в атаку, это дерби, по‑другому и быть не может. Но думаю, будет оглядка и на оборону. Цена ошибки достаточно высока. Грамотно, дисциплинированно играть в обороне достаточно важно.

— Как меняется игра «Спартака» с классическим центрфорвардом, можно ли назвать состав на этот матч оптимальным?

— У нас большая обойма, все готовы сыграть. Считаю, что нельзя разделять на первый состав и других игроков. Кто лучше готов на данный момент, те и выходят. Но у нас вся обойма абсолютно конкурентоспособна и готова сыграть в старте.

— Угальде?

— Не исключение, как и другие футболисты.

— Готов на все 100?

— Да.

— Какой бы вы хотели видеть эту игру?

— Хотел бы видеть победу «Спартака», — заявил Романов в эфире «Матч ТВ».