Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Романов высказался перед дерби с «Динамо» в РПЛ

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо» в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 6 декабря. Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'    

— Обе команды будут играть в атаку, это дерби, по‑другому и быть не может. Но думаю, будет оглядка и на оборону. Цена ошибки достаточно высока. Грамотно, дисциплинированно играть в обороне достаточно важно.

— Как меняется игра «Спартака» с классическим центрфорвардом, можно ли назвать состав на этот матч оптимальным?
— У нас большая обойма, все готовы сыграть. Считаю, что нельзя разделять на первый состав и других игроков. Кто лучше готов на данный момент, те и выходят. Но у нас вся обойма абсолютно конкурентоспособна и готова сыграть в старте.

— Угальде?
— Не исключение, как и другие футболисты.

— Готов на все 100?
— Да.

— Какой бы вы хотели видеть эту игру?
— Хотел бы видеть победу «Спартака», — заявил Романов в эфире «Матч ТВ».

