Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм Хотспур — Брентфорд, результат матча 6 декабря 2025, счет 2:0, 15-й тур АПЛ 2025/2026

«Тоттенхэм Хотспур» переиграл «Брентфорд» в матче 15-го тура АПЛ
Комментарии

Окончен матч 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Тоттенхэм Хотспур» и «Брентфорд». Победу со счётом 2:0 в этой встрече одержали «шпоры». Матч состоялся на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон). В качестве главного арбитра выступил Роберт Джонс.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Ришарлисон – 25'     2:0 Симонс – 43'    

Ришарлисон на 25-й минуте вывел «Тоттенхэм» вперёд, Хави Симонс на 43-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 22 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Брентфорд» с 19 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «шпоры» 14 декабря в гостях встретятся с «Ноттингем Форест», «пчёлы» в тот же день примут «Лидс Юнайтед».

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Трой Пэрротт из «АЗ Алкмар» может вернуться в «Тоттенхэм» за € 35 млн — Caught Offside
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android