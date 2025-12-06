«Тоттенхэм Хотспур» переиграл «Брентфорд» в матче 15-го тура АПЛ

Окончен матч 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Тоттенхэм Хотспур» и «Брентфорд». Победу со счётом 2:0 в этой встрече одержали «шпоры». Матч состоялся на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон). В качестве главного арбитра выступил Роберт Джонс.

Ришарлисон на 25-й минуте вывел «Тоттенхэм» вперёд, Хави Симонс на 43-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 22 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Брентфорд» с 19 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «шпоры» 14 декабря в гостях встретятся с «Ноттингем Форест», «пчёлы» в тот же день примут «Лидс Юнайтед».