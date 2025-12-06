Скидки
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Футбол Новости

Хаби Алонсо сравнил Мбаппе с Роналду и назвал Килиана одним из избранных

Хаби Алонсо сравнил Мбаппе с Роналду и назвал Килиана одним из избранных
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо провёл параллели между французским нападающим Килианом Мбаппе и португальским футболистом Криштиану Роналду. Специалист оценил роль Мбаппе в составе команды и выделил качества, которые объединяют обоих игроков.

«Килиан движется к тому, чтобы оставить свой след в истории «Реала», подобно тому, как это сделал Криштиану. Его амбиции и статистика… Он один из тех избранных. Ежедневная работа с ним – истинное удовольствие. Стремление Мбаппе оказывать влияние на других, его заряжающая энергия – вот что сближает его с Криштиану. В этом я усматриваю их общее.

Криштиану есть Криштиану, а Килиан есть Килиан. Оба являются выдающимися футболистами. Нам очень повезло иметь Килиана в составе. Мы должны использовать его потенциал по максимуму», — приводит слова Алонсо AS.

Комментарии
