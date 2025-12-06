Гусев — о своём будущем в «Динамо»: не думаю ни о какой информации, что и как будет потом

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев ответил, может ли матч со «Спартаком» в 18-м туре Мир РПЛ повлиять на его будущее в стане бело-голубых.

– Этот матч повлияет на ваше будущее в «Динамо»? Что сегодняшняя игра значит для вас?

– Для меня с семилетнего возраста игры с этой командой значат многое. Не думаю ни о какой информации, что и как будет потом. Для меня сейчас, как и для всей команды, самое важное – это предстоящая игра, — приводит слова Гусева пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

Напомним, Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» 17 ноября. В этот день Валерий Карпин покинул стан бело-голубых. С того момента московская команда под руководством Гусева провела провела два матча в Мир РПЛ (одна победа и одно поражение).

