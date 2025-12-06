Скидки
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Сандерленд, результат матча 6 декабря 2025, счет 3:0, 15-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Сити» разгромил «Сандерленд» и приблизился к «Арсеналу» в турнирной таблице АПЛ
Комментарии

Окончен матч 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Манчестер Сити» и «Сандерленд». Победу со счётом 3:0 в этой встрече одержали «горожане». Игра состоялась на стадионе «Этихад» (Манчестер). В качестве главного арбитра выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Диаш – 31'     2:0 Гвардиол – 35'     3:0 Фоден – 65'    
Удаления: нет / О'Найен – 90+5'

Рубен Диаш открыл счёт на 31-й минуте, Йошко Гвардиол удвоил преимущество команды на 35-й минуте, а на 65-й минуте Фил Фоден отличился третьем мячом «горожан». У гостей на 90+5-й минуте красную карточку получил Люк О'Найен.

После этой игры «Манчестер Сити» с 31 очком находится на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Сандерленд» с 23 очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «горожане» 14 декабря на выезде встретятся с «Кристал Пэлас», «чёрные коты» в тот же день примут «Ньюкасл Юнайтед».

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
«Манчестер Сити» впервые с 1957 года выиграл матч, пропустив четыре гола
