«Манчестер Сити» разгромил «Сандерленд» и приблизился к «Арсеналу» в турнирной таблице АПЛ

Окончен матч 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Манчестер Сити» и «Сандерленд». Победу со счётом 3:0 в этой встрече одержали «горожане». Игра состоялась на стадионе «Этихад» (Манчестер). В качестве главного арбитра выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Рубен Диаш открыл счёт на 31-й минуте, Йошко Гвардиол удвоил преимущество команды на 35-й минуте, а на 65-й минуте Фил Фоден отличился третьем мячом «горожан». У гостей на 90+5-й минуте красную карточку получил Люк О'Найен.

После этой игры «Манчестер Сити» с 31 очком находится на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Сандерленд» с 23 очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «горожане» 14 декабря на выезде встретятся с «Кристал Пэлас», «чёрные коты» в тот же день примут «Ньюкасл Юнайтед».