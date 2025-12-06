Романов — о шансах остаться тренером «Спартака»: завершится матч с «Динамо» — будет видно

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов ответил на вопрос, как результат дерби с московским «Динамо» в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги может повлиять на его будущее в клубе. Встреча состоится сегодня, 6 декабря. Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

— Как этот матч может повлиять на ваше будущее?

— Сложно сказать. Как и любой другой матч. Вчера, позавчера были тренировки, думал о них. Сегодня игра — буду думать, как подготовить и отыграть матч. Завершится игра — и там будет видно. В футболе всё быстро меняется, — заявил Романов в эфире «Матч ТВ».

Вадим Романов возглавил «Спартак» 11 ноября 2025 года. В трёх матчах под его руководством красно-белые победили ЦСКА (1:0) и «Локомотив» (3:2), а также уступили калининградской «Балтике» (0:1).