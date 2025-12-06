Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Испании — фаворит ЧМ-2026 по версии Goal, Аргентина — вторая, Франция — пятая

Сборная Испании — фаворит ЧМ-2026 по версии Goal, Аргентина — вторая, Франция — пятая
Комментарии

Футбольный портал Goal обновил рейтинг главных претендентов на победу на чемпионате мира 2026 года среди 42 сборных, гарантировавших участие в нём. Обновление произошло после жеребьёвки группового этапа соревнования, которая состоялась в пятницу, 5 декабря. Ещё шесть команд определятся по итогам стыковых матчей в конце марта 2026 года.

Топ-10 главных претендентов на выигрыш чемпионата мира — 2026 по версии Goal:

  1. Испания.
  2. Аргентина.
  3. Англия.
  4. Португалия.
  5. Франция.
  6. Германия.
  7. Нидерланды.
  8. Швейцария.
  9. Норвегия.
  10. Марокко.

Мировое первенство 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. В чемпионате мира впервые примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды в каждой. На текущий момент попадание на турнир гарантировали 42 сборные.

Материалы по теме
«Унизительное поведение президента ФИФА перед Трампом». Реакция мира на жеребьёвку ЧМ-2026
«Унизительное поведение президента ФИФА перед Трампом». Реакция мира на жеребьёвку ЧМ-2026

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android