Сборная Испании — фаворит ЧМ-2026 по версии Goal, Аргентина — вторая, Франция — пятая

Футбольный портал Goal обновил рейтинг главных претендентов на победу на чемпионате мира 2026 года среди 42 сборных, гарантировавших участие в нём. Обновление произошло после жеребьёвки группового этапа соревнования, которая состоялась в пятницу, 5 декабря. Ещё шесть команд определятся по итогам стыковых матчей в конце марта 2026 года.

Топ-10 главных претендентов на выигрыш чемпионата мира — 2026 по версии Goal:

Испания. Аргентина. Англия. Португалия. Франция. Германия. Нидерланды. Швейцария. Норвегия. Марокко.

Мировое первенство 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. В чемпионате мира впервые примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды в каждой. На текущий момент попадание на турнир гарантировали 42 сборные.

