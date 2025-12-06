Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший тренер по физподготовке «Динамо» Мартинес ответил на вопрос о критике от Гусева

Бывший тренер по физподготовке «Динамо» Мартинес ответил на вопрос о критике от Гусева
Комментарии

Бывший тренер московского «Динамо» Луис Мартинес ответил на вопрос об исполняющем обязанности главного тренера бело-голубых Ролане Гусеве. Ранее российский специалист, работавший в штабе Валерия Карпина, критически высказался о физическом состоянии игроков, обвинив Мартинеса.

— Что можете сказать о словах Гусева?
— Никаких комментариев не будет. Я на другой работе, в сборной России.

— У вас есть конфликт с Гусевым?
— Никакого конфликта нет, — приводит слова Мартинеса «Матч ТВ».

Луис Мартинес работал в «Динамо» с июня по ноябрь вместе с главным тренером сборной России Валерием Карпиным в период совмещения им постов в клубе и национальной команде. В качестве тренера по физподготовке сборной России Мартинес трудится с 2021 года.

Материалы по теме
Автогол Осипенко и скандал с отменённым мячом! Весёлое дерби «Спартака» и «Динамо»! LIVE
Live
Автогол Осипенко и скандал с отменённым мячом! Весёлое дерби «Спартака» и «Динамо»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android