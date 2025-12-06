Бывший тренер по физподготовке «Динамо» Мартинес ответил на вопрос о критике от Гусева

Бывший тренер московского «Динамо» Луис Мартинес ответил на вопрос об исполняющем обязанности главного тренера бело-голубых Ролане Гусеве. Ранее российский специалист, работавший в штабе Валерия Карпина, критически высказался о физическом состоянии игроков, обвинив Мартинеса.

— Что можете сказать о словах Гусева?

— Никаких комментариев не будет. Я на другой работе, в сборной России.

— У вас есть конфликт с Гусевым?

— Никакого конфликта нет, — приводит слова Мартинеса «Матч ТВ».

Луис Мартинес работал в «Динамо» с июня по ноябрь вместе с главным тренером сборной России Валерием Карпиным в период совмещения им постов в клубе и национальной команде. В качестве тренера по физподготовке сборной России Мартинес трудится с 2021 года.