«Спартак» — «Динамо» М: арбитры не засчитали гол Тюкавина на четвёртой минуте

В эти минуты идёт матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Спартак» и «Динамо». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступает Инал Танашев. Счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте нападающий гостей Константин Тюкавин поразил ворота «Спартака», но гол не был засчитан из-за офсайда у игрока «Динамо».

После 17 туров чемпионата России красно-белые набрали 28 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 20 очков и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Спартак» уступил «Балтике» (0:1), а «Динамо» проиграло «Ахмату» (1:2).