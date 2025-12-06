Главный тренер Марокко — о Хакими: верен себе и в отличном настроении

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о защитнике «ПСЖ» и национальной команды Ашрафе Хакими, а также о процессе восстановления футболиста после травмы.

«У него всё хорошо. Он делает, что должен. Ашраф трудолюбивый. Хакими хочет быть в команде с первого матча, поэтому усердно работал после травмы, не останавливаясь. Верен себе и в отличном настроении. Это наш лидер, наш капитан, лучший футболист Африки, поэтому надеемся, что он будет с нами с первого матча», — приводит слова Реграги RMC Sport.

Игрок восстанавливается после травмы, полученной во время матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» (1:2). Хакими в конце первого тайма получил повреждение во время жёсткого стыка с колумбийским вингером мюнхенского клуба Луисом Диасом.

Сборной Марокко предстоит принять участие в Кубке африканских наций. Первый матч в рамках турнира команда проведёт со сборной Коморских островов 21 декабря.