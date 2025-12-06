«Борнмут» и «Челси» не забили голов в матче 15-го тура АПЛ

Окончен матч 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Борнмут» и «Челси». После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Виталити» (Борнмут). В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Оливер (Ашингтон).

Команды не забили голов во встрече.

После этой игры «Борнмут» с 20 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Челси» с 25 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «вишни» 15 декабря на выезде встретятся с «Манчестер Юнайтед», «синие» 13 декабря на своём поле примут «Эвертон».