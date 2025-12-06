«Эвертон» забил три безответных гола в ворота «Ноттингем Форест» в 15-м туре АПЛ

Окончен матч 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Эвертон» и «Ноттингем Форест». Победу со счётом 3:0 в этой встрече одержали «ириски». Матч состоялся на стадионе Хилл Дикинсон (Ливерпуль). В качестве главного арбитра выступил Крис Кавана (Ланкашир).

Никола Миленкович на второй минуте отличился автоголом и обеспечил преимущество хозяевам поля. Тьерно Барри на 45+3-й минуте удвоил преимущество команды, Кирнан Дьюсбери-Холл на 80-й минуте забил третий мяч «ирисок».

После этой игры «Эвертон» с 24 очками находится на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Ноттингем Форест» с 15 очками располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «ириски» 13 декабря на выезде встретятся с «Челси», «лесники» 14 декабря примут «Тоттенхэм Хотспур».