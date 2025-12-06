Скидки
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Футбол

Эвертон — Ноттингем Форест, результат матча 6 декабря 2025, счет 3:0, 15-й тур АПЛ 2025/2026

«Эвертон» забил три безответных гола в ворота «Ноттингем Форест» в 15-м туре АПЛ
Комментарии

Окончен матч 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Эвертон» и «Ноттингем Форест». Победу со счётом 3:0 в этой встрече одержали «ириски». Матч состоялся на стадионе Хилл Дикинсон (Ливерпуль). В качестве главного арбитра выступил Крис Кавана (Ланкашир).

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Миленкович – 2'     2:0 Барри – 45+3'     3:0 Дьюсбери-Холл – 80'    

Никола Миленкович на второй минуте отличился автоголом и обеспечил преимущество хозяевам поля. Тьерно Барри на 45+3-й минуте удвоил преимущество команды, Кирнан Дьюсбери-Холл на 80-й минуте забил третий мяч «ирисок».

После этой игры «Эвертон» с 24 очками находится на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Ноттингем Форест» с 15 очками располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «ириски» 13 декабря на выезде встретятся с «Челси», «лесники» 14 декабря примут «Тоттенхэм Хотспур».

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
