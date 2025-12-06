«Рубин» не смог забить в шестом из семи последних матчей РПЛ
Казанский «Рубин» не смог забить в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу жёлто-синих. Тем самым команда Рашида Рахимова не смогла забить в шестой из последних семи игр чемпионата России.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Миронов – 52' 2:0 Голенков – 67'
Удаления: Сако – 87' / нет
В последний раз казанцы отличились в матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом». До этого «Рубин» не забивал «Балтике» (0:3), «Краснодару» (0:1), московскому «Динамо» (0:0) и «Пари НН» (0:0), а после игры с грозненцами не поражали ворота «Зенита» (0:1) и «Ростова» (0:2).
После 18 матчей чемпионата России подопечные Рашида Рахимова заработали 23 очка и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.
