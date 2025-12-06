Скидки
Главная Футбол Новости

Лидс Юнайтед — Ливерпуль, результат матча 6 декабря 2025, счёт 3:3, 15-й тур АПЛ 2025/2026

«Лидс Юнайтед» избежал поражения в матче 15-го тура АПЛ с «Ливерпулем»
Комментарии

Окончен матч 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Лидс Юнайтед» и «Ливерпуль». После финального свистка зафиксирован счёт 3:3. Встреча состоялась на стадионе «Элланд Роуд» (Лидс). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор (Манчестер).

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
3 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 48'     0:2 Экитике – 50'     1:2 Калверт-Льюин – 73'     2:2 Стах – 75'     2:3 Собослаи – 80'     3:3 Танака – 90+6'    

Уго Экитике вывел гостей вперёд на 48-й минуте, а на 50-й минуте он оформил дубль. Доминик Калверт-Льюин на 73-й минуте отыграл один мяч, реализовав пенальти, Антон Стах на 75-й минуте сравнял счёт. Доминик Собослаи на 80-й минуте забил третий гол мерсисайдцев. Ао Танака вернул равенство на табло на 90+6-й минуте.

После этой игры «Лидс Юнайтед» с 15 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Ливерпуль» с 23 очками располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «павлины» 14 декабря в гостях сыграют с «Брентфордом», «красные» 13 декабря примут на своём поле «Брайтон энд Хоув Альбион».

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
«Ливерпуль» нацелился на подписание полузащитника из Серии А — Football Insider
