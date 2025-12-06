«Лидс Юнайтед» избежал поражения в матче 15-го тура АПЛ с «Ливерпулем»

Окончен матч 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Лидс Юнайтед» и «Ливерпуль». После финального свистка зафиксирован счёт 3:3. Встреча состоялась на стадионе «Элланд Роуд» (Лидс). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор (Манчестер).

Уго Экитике вывел гостей вперёд на 48-й минуте, а на 50-й минуте он оформил дубль. Доминик Калверт-Льюин на 73-й минуте отыграл один мяч, реализовав пенальти, Антон Стах на 75-й минуте сравнял счёт. Доминик Собослаи на 80-й минуте забил третий гол мерсисайдцев. Ао Танака вернул равенство на табло на 90+6-й минуте.

После этой игры «Лидс Юнайтед» с 15 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Ливерпуль» с 23 очками располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «павлины» 14 декабря в гостях сыграют с «Брентфордом», «красные» 13 декабря примут на своём поле «Брайтон энд Хоув Альбион».