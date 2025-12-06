Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики «Спартака» почтили память Никиты Симоняна перед матчем с «Динамо»

Болельщики «Спартака» почтили память Никиты Симоняна перед матчем с «Динамо»
Комментарии

В эти минуты идёт матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Спартак» и «Динамо». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступает Инал Танашев.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'    

Болельщики московского «Спартак» почтили память легенды клуба Никиты Симоняна, развернув большой баннер с изображением футболиста. Девятая минута матча прошла под аплодисменты в честь футболиста. Также болельщики перед матчем зажгли фонарики на мобильных телефонах.

Фото: Павел Новиков

Симонян ушёл из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. В составе «Спартака» нападающий четыре раза выигрывал чемпионат СССР и дважды Кубок страны. Симонян со 160 забитыми мячами является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.

Материалы по теме
«Спартак» — «Динамо» М: Максим Осипенко забил гол в свои ворота на 19-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android