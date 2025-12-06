Болельщики «Спартака» почтили память Никиты Симоняна перед матчем с «Динамо»

В эти минуты идёт матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Спартак» и «Динамо». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступает Инал Танашев.

Болельщики московского «Спартак» почтили память легенды клуба Никиты Симоняна, развернув большой баннер с изображением футболиста. Девятая минута матча прошла под аплодисменты в честь футболиста. Также болельщики перед матчем зажгли фонарики на мобильных телефонах.

Фото: Павел Новиков

Симонян ушёл из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. В составе «Спартака» нападающий четыре раза выигрывал чемпионат СССР и дважды Кубок страны. Симонян со 160 забитыми мячами является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.