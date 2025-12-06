Скидки
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Интер Майами» — «Ванкувер Уайткэпс»: стартовые составы команд на матч финала плей-офф МЛС
Комментарии

Сегодня, 6 декабря, состоится финальный матч плей-офф МЛС 2025 года, в котором встретятся «Интер Майами» и «Ванкувер Уайткэпс». Игра пройдёт на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

США — Major League Soccer . Финал
06 декабря 2025, суббота. 22:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
Стартовые составы команд.

«Интер Майами»: Риос Ново, Фрэй, Фалькон, Аллен, Альба, Де Пауль, Бускетс, Родригес, Алленде, Месси, Сильветти.

«Ванкувер Уайткэпс»: Такаока, Окампо, Блэкмон, Лаборда, Ахмед, Присо, Кубас, Берхальтер, Сабби, Мюллер, Уайт.

В полуфинале плей-офф МЛС «Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Сити» со счётом 5:1. «Ванкувер Уайткэпс» переиграл «Сан-Диего» со счётом 3:1.

«Интер Майами» и «Ванкувер Уайткэпс» встречались в матче МЛС, который состоялся 26 мая 2024 года. В той игре «фламинго» победили со счётом 2:1.

Новости. Футбол
