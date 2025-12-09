Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кайрат — Олимпиакос: прямая трансляция матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу 2025/2026 начнётся в 18:30

Начало прямой видеотрансляции матча Лиги чемпионов «Кайрат» — «Олимпиакос»
Комментарии

9 декабря в 18:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между клубами «Кайрат» (Казахстан) и «Олимпиакос» (Греция). Игра пройдёт на стадионе «Астана-Арена» в Астане.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 18:30 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
0:1 Мартинш – 73'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Копенгаген» сделал красивый жест в сторону болельщиков «Кайрата». Видео
Истории
«Копенгаген» сделал красивый жест в сторону болельщиков «Кайрата». Видео

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android