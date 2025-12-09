Началась прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов «Кайрат» — «Олимпиакос»

В 18:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» началась прямая трансляция матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между клубами «Кайрат» (Казахстан) и «Олимпиакос» (Греция). Игра проходит на стадионе «Астана-Арена» в Астане.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Вратарю «Кайрата» подарили машину после матча с «Реалом»: