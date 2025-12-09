«Кайрат» — «Олимпиакос»: прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 18:30

Сегодня, 9 декабря, в 18:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между клубами «Кайрат» (Казахстан) и «Олимпиакос» (Греция). Игра пройдёт на стадионе «Астана-Арена» в Астане.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Материалы по теме Дастан Сатпаев из «Кайрата» стал лауреатом государственной премии «Дарын»

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов: