Главная Футбол Новости

«Арсенал» проиграл впервые за 19 матчей

«Арсенал» проиграл впервые за 19 матчей
Комментарии

Лондонский «Арсенал» в 15-м туре английской Премьер-лиги со счётом 1:2 уступил «Астон Вилле». Это поражение стало для «канониров» первым за 19 матчей во всех турнирах нынешнего сезона.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Кэш – 36'     1:1 Троссард – 52'     2:1 Буэндия – 90+5'    

«Канониры» уступили «Ливерпулю» (0:1) 31 августа в 3-м туре АПЛ, с тех пор они не проигрывали ни в одной встрече до сегодняшнего дня. В следующем своём матче лондонцы 10 декабря на выезде встретятся с «Брюгге» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

На данный момент «Арсенал» с 33 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона английского первенства, в Лиге чемпионов команда Микеля Артеты также является лидером с 15 очками в активе.

