«Кайрат» — «Олимпиакос»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Кайрат» и «Олимпиакос». Игра пройдёт на стадионе «Астана-Арена» в Астане. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

После пяти туров казахстанский клуб набрал одно очко и занимает 35-е место. Греческая команда заработала два очка и располагается на 33-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме Дастан Сатпаев из «Кайрата» стал лауреатом государственной премии «Дарын»

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов: