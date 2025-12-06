Тренер «Ростова»: разговоров о том, кто будет готовить команду к весенней части, не было

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, о чём разговаривал с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем после матча 18‑го тура Мир Российской Премье-Лиги, в котором его команда одержала победу над «Рубином» со счётом 2:0.

«Губернатор поздравлял ребят [с победой]. Благодарим его, что он пришёл. Это важно для нас. Говорили по поводу этого года. Разговоров о том, кто будет готовить команду к весенней части сезона, не было. Хотим отыграть второй круг лучше, чем первый», — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

Команда Альбы набрала 21 очко после 18 матчей чемпионата России и занимает 10‑е место в турнирной таблице.