Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Футбол Новости

Тренер «Ростова»: разговоров о том, кто будет готовить команду к весенней части, не было

Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, о чём разговаривал с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем после матча 18‑го тура Мир Российской Премье-Лиги, в котором его команда одержала победу над «Рубином» со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Миронов – 52'     2:0 Голенков – 67'    
Удаления: Сако – 87' / нет

«Губернатор поздравлял ребят [с победой]. Благодарим его, что он пришёл. Это важно для нас. Говорили по поводу этого года. Разговоров о том, кто будет готовить команду к весенней части сезона, не было. Хотим отыграть второй круг лучше, чем первый», — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

Команда Альбы набрала 21 очко после 18 матчей чемпионата России и занимает 10‑е место в турнирной таблице.

