Главная Футбол Новости

Вильярреал — Хетафе, результат матча 6 декабря 2025, счёт 2:0, 15-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Вильярреал» в большинстве победил «Хетафе» в матче 15-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Вильярреал» и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка). Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева.

Испания — Примера . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Бьюкенен – 45+5'     2:0 Микаутадзе – 64'    
Удаления: нет / Милья – 48'

Первый мяч в игре забил защитник «Вильярреала» Тейджон Бьюкенен в добавленное к первому тайму время. На 48-й минуте «Хетафе» остался в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Луис Милья. На 64-й минуте нападающий Жорж Микаутадзе удвоил преимущество хозяев. В оставшееся время матча счёт не изменился.

После 15 матчей чемпионата Испании «Вильярреал» набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Хетафе» заработал 20 очков и располагается на седьмой строчке. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 37 очков.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
