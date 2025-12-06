«Вильярреал» в большинстве победил «Хетафе» в матче 15-го тура Ла Лиги

Завершился матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Вильярреал» и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка). Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева.

Первый мяч в игре забил защитник «Вильярреала» Тейджон Бьюкенен в добавленное к первому тайму время. На 48-й минуте «Хетафе» остался в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Луис Милья. На 64-й минуте нападающий Жорж Микаутадзе удвоил преимущество хозяев. В оставшееся время матча счёт не изменился.

После 15 матчей чемпионата Испании «Вильярреал» набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Хетафе» заработал 20 очков и располагается на седьмой строчке. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 37 очков.