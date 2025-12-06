Губернатор Ростовской области высказался о будущем тренера Альбы в «Ростове»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь после матча 18-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (2:0) сообщил, что Джонатан Альба продолжит работать в качестве главного тренера «Ростова».

«Джонатан Альба остаётся в «Ростове», мы только что объявили в раздевалке!» — приводит слова губернатора «РБ Спорт».

На данный момент ростовчане с 21 очком находятся на 10-м месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В 18 матчах текущего розыгрыша чемпионата России команда с берегов Дона одержала пять побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.

В Пути РПЛ Фонбет Кубка России жёлто-синие заняли третье место в группе C, в 1/4 финала Пути регионов команда сыграет с махачкалинским «Динамо».