Губернатор Ростовской области высказался о будущем тренера Альбы в «Ростове»
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь после матча 18-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (2:0) сообщил, что Джонатан Альба продолжит работать в качестве главного тренера «Ростова».
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Миронов – 52' 2:0 Голенков – 67'
Удаления: Сако – 87' / нет
«Джонатан Альба остаётся в «Ростове», мы только что объявили в раздевалке!» — приводит слова губернатора «РБ Спорт».
На данный момент ростовчане с 21 очком находятся на 10-м месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В 18 матчах текущего розыгрыша чемпионата России команда с берегов Дона одержала пять побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.
В Пути РПЛ Фонбет Кубка России жёлто-синие заняли третье место в группе C, в 1/4 финала Пути регионов команда сыграет с махачкалинским «Динамо».
