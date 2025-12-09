Скидки
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол Новости

Юнион — Марсель: прямая трансляция матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу 2025/2026 началась в 23:00

Началась прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов «Юнион» — «Марсель»
Комментарии

В 23:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» началась прямая трансляция матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между клубами «Юнион» (Бельгия) и «Марсель» (Франция). Игра проходит на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Окончен
2 : 3
Марсель
Марсель, Франция
1:0 Халаили – 5'     1:1 Пайшао – 15'     1:2 Гринвуд – 41'     1:3 Гринвуд – 58'     2:3 Халаили – 71'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
