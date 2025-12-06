Скидки
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Максима Осипенко заменили в перерыве матча «Спартак» — «Динамо» Москва после автогола

Комментарии

Защитник московского «Динамо» Максим Осипенко был заменён после перерыва в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда встречается со «Спартаком». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Инал Танашев. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

Осипенко забил гол в свои ворота на 19-й минуте. До этого Константин Тюкавин забил гол на четвёртой минуте, но мяч был не засчитан из-за офсайда игрока «Динамо».

После 17 туров чемпионата России красно-белые набрали 28 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 20 очков и располагаются на 11-й строчке.

