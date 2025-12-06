Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава судейского комитета Каманцев отреагировал на офсайд Тюкавина в дерби со «Спартаком»

Глава судейского комитета Каманцев отреагировал на офсайд Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Комментарии

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев отреагировал на незасчитанный из-за офсайда гол нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». На данный момент счёт 1:0 в пользу красно-белых. В качестве главного арбитра выступает Инал Танашев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Офсайд у Тюкавина был 20 сантиметров. Почему так долго не давали картинку? Это вопросы не к нам. Вопросы к «Матч ТВ». Мы даём картинку сразу, как она готова», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 17 туров чемпионата России красно-белые набрали 28 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 20 очков и располагаются на 11-й строчке.

Материалы по теме
«Зенит» принимает «Акрон» с Дзюбой! Шанс для команды Семака выйти на первое место! LIVE
Live
«Зенит» принимает «Акрон» с Дзюбой! Шанс для команды Семака выйти на первое место! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android