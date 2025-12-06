Глава судейского комитета Каманцев отреагировал на офсайд Тюкавина в дерби со «Спартаком»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев отреагировал на незасчитанный из-за офсайда гол нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». На данный момент счёт 1:0 в пользу красно-белых. В качестве главного арбитра выступает Инал Танашев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Офсайд у Тюкавина был 20 сантиметров. Почему так долго не давали картинку? Это вопросы не к нам. Вопросы к «Матч ТВ». Мы даём картинку сразу, как она готова», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 17 туров чемпионата России красно-белые набрали 28 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 20 очков и располагаются на 11-й строчке.