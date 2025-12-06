Скидки
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Динамо» М: гол Маричаля на 85-й минуте отменили из-за офсайда
В эти минуты идёт матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Спартак» и «Динамо». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев. Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

Защитник гостей Николас Маричаль забил второй гол бело-голубых на 85-й минуте, но мяч отменили из-за офсайда после вмешательства VAR. Ранее на четвёртой минуте арбитры не засчитали мяч Константина Тюкавина из-за офсайда. Защитник «Динамо» Максим Осипенко забил гол в свои ворота на 19-й минуте. Форвард бело-голубых Иван Сергеев сравнял счёт на 61-й минуте.

После 17 туров чемпионата России красно-белые набрали 28 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 20 очков и располагаются на 11-й строчке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
