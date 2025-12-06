Скидки
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Победа над «Арсеналом» позволила «Астон Вилле» повторить историческое достижение в АПЛ

Победа над «Арсеналом» позволила «Астон Вилле» повторить историческое достижение в АПЛ
«Астон Вилла» со счётом 2:1 переиграла лондонский «Арсенал» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Это девятая победа «вилланов» в 10 последних встречах АПЛ. В последний раз бирмингемцы достигали подобного показателя в элитном дивизионе в 1919 году, сообщает Opta Sport в социальной сети X.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Кэш – 36'     1:1 Троссард – 52'     2:1 Буэндия – 90+5'    

Данная серия команды Унаи Эмери началась во встрече 6-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (3:1). После этого последовали победы над «Бёрнли» (2:1), «Тоттенхэм Хотспур» (2:1) и «Манчестер Сити» (1:0). Затем «вилланы» уступили «Ливерпулю» (0:2), затем были добыты победы над «Борнмутом» (4:0), «Лидс Юнайтед» (2:1), «Вулверхэмптоном» (1:0), «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:3) и «канонирами». В следующем туре бирмингемцы 14 декабря на выезде встретятся с «Вест Хэм Юнайтед».

На данный момент «Астон Вилла» с 30 очками находится на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

