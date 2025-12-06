«Спартак» и московское «Динамо» сыграли вничью. Судья отменил два гола бело-голубых

Завершился матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

На четвёртой минуте арбитры не засчитали мяч Константина Тюкавина из-за офсайда. Защитник «Динамо» Максим Осипенко забил гол в свои ворота на 19-й минуте. Форвард бело-голубых Иван Сергеев сравнял счёт на 61-й минуте. Защитник гостей Николас Маричаль забил второй гол бело-голубых на 85-й минуте, но мяч отменили из-за офсайда после вмешательства VAR.

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.